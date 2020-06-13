16 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم السبت، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، وحالة وفاة داخل غرف العزل بمعيتيقة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بسبب الجائحة في ليبيا إلى 6 حالات.وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن الحالات المصابة تشمل 4 حالات في طرابلس منها حالة مخالطة، و3 حالات قادمة من سبها، فيما تم تسجيل 10 حالات في سبها نفسها منها 8 حالات مخالطة، وحالتان جديدتان.ووفق المركز تم تسجيل حالة مخالطة في صرمان، وحالة في بنغازي قادمة من الخارج.ولفت المركز إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في ليبيا إلى 409، منها 344 حالة نشطة، وشفاء 59 حالة، و7 وفيات.