استمرار حملات إزالة أبراج الحمام في بورسعيد (صور)

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملاتها، صباح اليوم السبت؛ لإزالة أبراج الحمام المخالفة من فوق أسطح العمارات.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 6 أبراج حمام بمناطق الأمين الجديد وأبراج النور ونفيسة القديمة وزمزم القديمة، طواعية من قبل المواطنين، تفاديا للتعرض للإجراءات القانونية بالحبس والغرامة.وأوضح رئيس الحي أن هذه الإجراءات تستهدف إزالة التشوهات غير الحضارية من فوق أسطح العمارات، وإزالة كل مظاهر القبح وإعادة الشكل الحضاري والجمالي لها، مطالبًا المواطنين بالتعاون مع جهود الحي لإزالة كل المظاهر والمخالفات غير الحضارية.