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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. بورسعيد تعلن تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

السبت 13/يونيو/2020 - 09:47 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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يعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا عصر اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، للإعلان عن ترتيبات واستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، ويكشف خلاله لأعداد النهائية للطلاب المتقدمين والمقار ولجان الامتحانات، وعمليات تجهيز اللجان والإجراءات الاحترازية التي سيجرى تطبيقها لحماية الطلاب والملاحظين من فيروس كورونا المستجد.

كما سيوجه محافظ بورسعيد عدة إرشادات ورسائل لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حول إجراءات الوقاية التي سيجرى اتباعها خارج وداخل اللجان، وتحذيرات من تجمعات الدروس الخصوصية وخطرها على صحة وحياة الطلاب.

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