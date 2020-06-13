اليوم.. بورسعيد تعلن تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

يعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا عصر اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، للإعلان عن ترتيبات واستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، ويكشف خلاله لأعداد النهائية للطلاب المتقدمين والمقار ولجان الامتحانات، وعمليات تجهيز اللجان والإجراءات الاحترازية التي سيجرى تطبيقها لحماية الطلاب والملاحظين من فيروس كورونا المستجد.كما سيوجه محافظ بورسعيد عدة إرشادات ورسائل لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حول إجراءات الوقاية التي سيجرى اتباعها خارج وداخل اللجان، وتحذيرات من تجمعات الدروس الخصوصية وخطرها على صحة وحياة الطلاب.