الأنبا دانيال يترأس صلاة جنازة القمص بولا ناشد

يترأس الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، اليوم السبت، صلاة جنازة القمص بولا ناشد.وكان قد رحل القمص بولا ناشد كاهن كنيسة رئيس الملائكة رافائيل بالمعادي الجديدة، عن عمر قارب الـ٧٤ سنة بعد خدمة كهنوتية دامت لـ٤٠ سنة.حيث ولد يوم ٢٣ يوليو ١٩٤٦، وسيم كاهنًا في ١ يونيو ١٩٧٩، بينما نال رتبة القمصية في نفس عام سيامته.قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس ومجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب المبارك القمص بولا ناشد، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.