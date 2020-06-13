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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طائرة أوكرانية تصل مطار الغردقة لنقل العالقين إلى بلادهم

السبت 13/يونيو/2020 - 09:38 ص
مطار الغردقة الدولي
مطار الغردقة الدولي
كتب- علي عواد
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استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران أوكرانية استثنائية، بعد وصولها فارغة من مطار كييف بدون ركاب، لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم، بعد توقف رحلات الطيران بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد بعدد من عواصم العالم.

وقال إسلام توفيق، مدير الشركة التي تتولى وكالة خطوط الطيران الدولية الأوكرانية بمصر، في تصريحات له، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال إنهاء إجراءات سفر الركاب البالغ عددهم 91 أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة هي الرابعة والتي يتم فيها إجلاء مواطنين أوكران من الغردقة وشرم الشيخ منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا.

وكانت أعلنت سلطات مطار الغردقة الدولي في وقتٍ سابق، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وفقًا لاشتراطات وإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد لاستقبال طائرة أوكرانية قادمة من مطار كييف لإجلاء عدد من الأوكران المتواجدين بالغردقة، وذلك على متن رحلة طيران استثنائية لنقل العالقين إلى بلادهم.

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