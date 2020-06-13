رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. بدء نقل المصريين العالقين في قطر عبر 18 رحلة استثنائية

السبت 13/يونيو/2020 - 09:35 ص
المصريين العالقين
المصريين العالقين
فاتن غلاب
طباعة
تبدأ وزارة الطيران المدني، اليوم السبت، تشغيل جسرها الجوي المكون من 18 رحلة استثنائية، تسيرها شركتي مصر للطيران واير كايرو من العاصمة العمانية مسقط إلى القاهرة لنقل حوالي 3 آلاف مصريا من العالقين بدولة قطر، عن طريق مسقط.

وقالت وزارة الطيران المدني، في وقت سابق إنه سيتم نقل المصريين العالقين في الدوحة، على متن إحدى شركات الطيران الأجنبية إلى مسقط، ومن مسقط تنقلهم شركات الطيران المصرية إلى أرض الوطن بالقاهرة، مُشيره إلى أنه التواصل مع المصريين العالقين هناك من خلال كشوف وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، من خلال إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، قبل السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

يذكر سلطة الطيران المدنى المصري، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

موضوعات متعلقة

السماح للأندية بممارسة نشاطها الرياضى منتصف يونيو.. شائعة

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

«صحة السويس» تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

دراسة: أدوية ضغط الدم لا تزيد مخاطر الإصابة بكورونا

ناسا تعين مديرة جديدة لمكتب رحلات الفضاء المأهولة

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي