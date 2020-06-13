العراق: عودة 211 نازحًا من المخيمات إلى ديارهم بنينوى

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم السبت، عودة نحو 211 نازحًا من مخيمات محافظة دهوك إلى أحياء ومناطق قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وقال مسؤول فرع الوزارة في المحافظة إسكندر محمد أمين - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن هدف الوزارة الأساسي هو عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وأن كادر فرع دهوك قام بتأمين عودة 211 نازحًا إلى مناطقهم الأصلية، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد عودة دفعات أخرى من النازحين إلى مناطقهم المحررة.وأوضح أن النازحين عادوا من مخيمات (الداودية، جم مشكو، ومخيم بيرسفي)، فضلًا عن النازحين خارج المخيمات، وأنهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار التابع إلى محافظة نينوى.