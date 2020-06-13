حظك اليوم.. برج الدلو السبت 13 يونيو 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 13 يونيو، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: يحمل هذا اليوم حالة طارئة وتوترًا وإرباكًا سرعان ما يزولان، ويراودك الشعور بضرورة الانتباه إلى المخاطر.عاطفيًا: تحتاج إلى وقت تجلس فيه مع الشريك، وقد يكون السفر الحلّ المناسب لترطيب الأجواء والتخفيف من حدة التشنج والإرباك في العلاقة.صحيًا: أنت شره أمام المأكولات الشهية، حاول التخفيف منها للحفاظ على سلامة صحتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.