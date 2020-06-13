حظك اليوم.. برج العقرب السبت 13 يونيو 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 13 يونيو، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك لدى أرباب العمل.عاطفيًا: تتمتّع بقوّة مميّزة وتنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّية وتحديد أهدافك العاطفية، مدعومًا بظروف تحلم بها.صحيًا: إذا أحسست بإمساك متواصل في معدتك عليك مراجعة طبيبك المختص.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.