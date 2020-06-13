حظك اليوم.. برج العذراء السبت 13 يونيو 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 13 يونيو، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية، تتلقّى خبرًا مفرحًا يكون بداية عمل أو مشروع جديد.عاطفيًا: قد يفاجئك اليوم الحبيب بقرار الارتباط وتحزن لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن بينك وبين نفسك ترى أنك السبب في ذلك.صحيًا: تقرّر من الآن فصاعدًا الابتعاد عن الأمور التي لا شأن لك بها لتريح نفسك من المشاكل.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.