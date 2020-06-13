حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 13 يونيو 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت الموافق 13 يونيو، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: كُن دقيقًا جدًّا وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء ومن دون تدخّل من قبلك في بعض الصفقات.عاطفيًا: تستريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم حلمًا ما، يمكنك أن تباشر علاقة جديدة وتلاقي التجاوب.صحيًا: ممارسة الرياضة على نحو منتظم، والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.