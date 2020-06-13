نيجيريا تتوقع زيادة 39.4 مليون عاطل بنهاية العام

أعلن فريق مكلف بتطوير خطة التعافي الاقتصادي في نيجيريا من جائحة فيروس كورونا، أن حوالي 39.4 مليون شخص قد يصبحون عاطلين عن العمل بحلول نهاية عام 2020 إذا فشلت الحكومة في التحرك.وقالت لجنة خطة الاستدامة الاقتصادية، بقيادة نائب الرئيس ييمي أوسينباخو، إن القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس التاجي أثرت بشكل رئيسي على قطاعات الزراعة والتصنيع والسياحة.وأضافت أن الانخفاض في أرباح النفط في البلاد سيؤدي إلى نقص 473 مليون دولار (375 مليون جنيه استرليني) كل شهر.ومن بين توصياتها نشر برامج جماعية تخلق فرص عمل وتستخدم المواد المحلية في الزراعة والإسكان وبناء الطرق.وقد تم إغلاق ولايات لاجوس وأبوجا وأوجون النيجيرية التي انتهت في مايو لمنع انتشار فيروس كورونا.وسجلت نيجيريا حتى الآن 14 ألف و554 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.