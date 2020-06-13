رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

السبت 13/يونيو/2020 - 07:39 ص
الولادة المبكرة
الولادة المبكرة
أ ش أ
طباعة
كشف باحثون أن العيش بالقرب من عمليات النفط والغاز قد يزيد من خطر الولادة قبل الأوان.

وبالنسبة للنتائج، التي تم نشرها في مجلة "علم الأوبئة البيئية"، قام فريق البحث بفحص 225 ألف حالة ولادة من أمهات تعيشن على بعد حوالي 6 أميال من آبار النفط والغاز في وادي سان جواكين في الفترة من 1998 إلى 2011.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي عشن بالقرب من الآبار في الثلث الأول والثاني من العمر أكثر عرضة بنسبة 8 إلى 14 في المائة للإصابة قبل الأوان قبل الأوان - وهي حالة لا يمكن تفسيرها لولا ذلك - في 20 إلى 31 أسبوعًا.

وقال الدكتور جاك ديفيد، الأستاذ فى جامعة "ستانفورد": "هناك بعض الأدلة على أن التعرضات البيئية تزيد من خطر الولادة قبل الأوان، ولكن هذا التعرض بالذات - النفط والغاز - لم يحظ باهتمام كبير في كاليفورنيا، على الرغم من وجود الملايين من الأشخاص الذين يعيشون على مقربة من الآبار".

وأضاف "ديفيد":"لدينا شعور بأن هذا قد يكون له تأثير سلبي على النتائج الصحية للحمل".

وبحث الباحثون في العلاقة المحتملة بين القرب السكني من عمليات النفط والغاز والولادة المبكرة العفوية في كاليفورنيا، حيث ركزت التحليلات على كيفية تأثير التعرض للآبار على الولادة المبكرة العفوية من نحو 225،000 نتيجة ولادة تم تحليلها على مدى 13 عامًا.

وقام الباحثون فقط بتحليل الآبار التي كانت نشطة أو في مرحلة ما قبل الإنتاج - عندما كان يتم إنشاء الآبار- حيث من المتوقع أن يكون لديها أكبر قدر من الانبعاثات.. تضمنت التحليلات نحو 83 الف بئر،12 ألفا منها كانت في مرحلة ما قبل الإنتاج، شملوا أمهات يعيشن على بعد ستة أميال من البئر في تحليلاتهم لأعلى خطر التعرض.

ويأمل الباحثون أيضًا في استكشاف المزيد من الأسباب التي قد تجعل العيش بالقرب من البئر مرتبطًا بالولادة المبكرة قبل الأوان.

وقد يتعرض المقيمون بالقرب من الآبار لمجموعة من الملوثات والضغوط البيئية، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يتنفسوا في المواد الكيميائية المستخدمة في الاستخراج، أو يعانون من الإجهاد الناتج عن ضجيج الحفر، أو شرب المياه الملوثة، أو التنفس في مستويات أعلى من الجسيمات في الهواء حول هذه المواقع.

وقال جونزاليس: "نحن لا نفهم أسباب الخداج، لكننا نفهم أن عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة بك، وأن التعرض البيئي من بين تلك العوامل".

موضوعات متعلقة

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

«صحة السويس» تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

دراسة: أدوية ضغط الدم لا تزيد مخاطر الإصابة بكورونا

ناسا تعين مديرة جديدة لمكتب رحلات الفضاء المأهولة

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي