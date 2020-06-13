خبير: ارتفاع الإصابات بكورونا فى أمريكا قد يخرج عن السيطرة

قال انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.وأوضح فوتشي أن، الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.وأضاف "عندما تبدأ في رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخاطئ".وذكر مسح لرويترز أن، 114 ألف شخص حتى الآن توفوا بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.وتشهد نحو ست ولايات أمريكية ارتفاعًا في عدد المرضى داخل المستشفيات.وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا أمس الجمعة عن تسجيل أكبر عدد لمرضى كوفيد-19 داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء لكن مسؤولين في الولايتين قال إنهما يسجلا أيضا واحدة من أقل معدلات الوفاة.