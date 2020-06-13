الصين تسجل 11 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس.وأعلنت اللجنة في بيان اليوم السبت أن خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.وكانت اللجنة أبلغت عن سبع إصابات مؤكدة فضلا عن حالة واحدة بلا أعراض في اليوم السابق.وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.