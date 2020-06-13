شاهد.. حريق هائل يجتاح سوق السيراميك بمنطقة المرج

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عددًا من الصور الخاصة بحريق سوق السيراميك بمنطقة المرج بالقاهرة، حيث أظهرت حجم النار المندلعة بمنطقة السوق والتي تعاملت معها قوات الحماية المدنية.سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق سوق السيراميك بمنطقة المرج، فيما انتقلت قيادات أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لمكان الحريق.ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بنحو 20 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق، فيما إلتهمت النيران محتويات المخازن بالكامل وعددًا من العشش السكنية التي ساعدت على اشتعال وانتشار النيران بصورة كبيرة.وتلقت نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي بالحادث، بإندلاع حريق هائل، في سوق السيراميك بدائرة قسم شرطة المرج وتحرر محضر بالواقعة.