أكثر من 425 ألف وفاة حول العالم جراء فيروس كورونا

أودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من 425 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس، استنادًا إلى مصادر رسميّة، اليوم السبت.في المجموع، سُجّلت 425،282 وفاة في العالم، من بين 7،632،517 إصابة معلنة.وسجّلت أوروبا العدد الأكبر من الوفيّات بلغ 186،843 من بين 2،363،538 إصابة.لكنّ أمريكا اللاتينيّة هي المنطقة التي ينتشر فيها الوباء بسرعة أكبر، وقد سُجّلت فيها 76،343 وفاة من بين 1،569،938 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.