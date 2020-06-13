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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: استقرار منطقة الساحل الأفريقى يصب في مصلحتنا

السبت 13/يونيو/2020 - 04:38 ص
ستيفن بيجون
ستيفن بيجون
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أكد ستيفن بيجون، نائب وزير الخارجية الأمريكي، أن تأمين منطقة الساحل الأفريقي واستقراره يصب في مصلحة الولايات المتحدة والعالم.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال مشاركة بيجون في الاجتماع الوزاري "الافتراضي" الأول للتحالف الدولي لمنطقة الساحل.

وأضافت أن بيجون أعرب خلال الاجتماع، الذي حضره المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل بيتر فام، عن دعمه لأهداف التحالف، كما أبدى تفاؤله بشأن نتائج التنسيق بصورة أكبر على أرض الواقع.

ونوهت بأن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة التعاون بين الشركاء الدوليين ومع دول المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للعديد من التحديات في منطقة الساحل.

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