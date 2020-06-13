«الخارجية الأمريكية» تستأنف خدمات إصدار جوازات السفر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استئناف محدود لخدمات إصدار جوازات السفر بعد أن كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا.وقال كارل ريش مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون القنصلية- في بيان اليوم: "إنه تم بالفعل البدء في المرحلة الأولى من خطة استئناف الخدمات والتي سيتم تقديمها في 11 مركزا للجوازات في أنحاء البلاد".وأضاف أنه يتم تشغيل موظفي الجوازات حاليًا وفقا لظروف الولايات التي يقيمون بها، مشيرًا إلى أن السلطات الفيدرالية تدرس حاليًا طلبات خاصة لإصدار مليون ونصف المليون جواز سفر، وتخطط لإصدار 200 ألف أسبوعيًا.وأوضح أن خدمات إصدار الجوازات لم تكن ممكنة خلال فترة الجائحة، منوها إلى صعوبة تجميع المعلومات الأمنية والخاصة بشأن الإصدار وهي المعلومات التي يتم تأمينها في داخل المنشآت الحكومية فحسب.