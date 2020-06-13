حنكة «جبر» تخمد فتنة «روزاليوسف والكنيسة»

لم يتوان الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن التدخل سريعًا لحل أزمة ما نُشر بغلاف مجلة "روزاليوسف" القومية، من إساءة للكنيسة المصرية، ليحيل رئيس تحرير المجلة للتحقيق، ويوقف المحرر المسئول عن الملف القبطى بها.تدخل "جبر" فى الوقت المناسب، وأد فتنة "غير مقصودة" قد يستغلها بعض المغرضين لإشعال فتيل الصراع بين قطبي الأمة المصرية، وأعاد الأمور لنصابها.وأغلقت "الوطنية للصحافة" بقيادة "جبر"، أي ثغرة، يحاول إعلام الفتن، الذي يبث من تركيا وقطر، استغلالها، وخاصة بعد أن فشل في استغلال ملفات كثيرة من قبل، آخرها أزمة فيروس كورونا، والتي لم يجد فيها فرصة أمام إجراءات الدولة الصارمة لمواجهة الفيروس، كذلك النجاح فى إدارة الملف الليبي بإعلان القاهرة، الذي حظي بدعم دولي.وفي وقت سابق، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استنكارها الشديد، لما أسمته تطاول من إحدى المجلات القومية المملوكة للدولة، على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.ولم يكتف "جبر" بقرار التحقيق بل قررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، على أن تقوم المجلة بنشر الاعتذار في العدد القادم، ليؤكد على العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط.