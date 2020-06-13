بولندا تعيد فتح حدودها مع جيرانها من دول الاتحاد الأوروبى

فتحت بولندا اليوم السبت حدودها مع كل جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد إغلاقها لنحو ثلاثة أشهر.وبعد تخفيف الرقابة على الحدود مع ليتوانيا، دخل قرار إعادة فتح الحدود مع ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا حيز التنفيذ عند منتصف الليل.وتم تخفيف متطلبات الدخول للبلاد من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه سيتم الإبقاء على الرقابة على الحدود مع أوكرانيا وبيلاروس ومدينة كالينينجراد الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».وفي منتصف مارس، أغلقت الحكومة البولندية البلاد أمام الأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، وتم وضع استثناء للأشخاص الذين لديهم إقامة دائمة وسائقي الشاحنات والدبلوماسيين.