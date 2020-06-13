مستشار ترامب: أمريكا لا تخشى من موجة ثانية لـ«كورونا»

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن لاري كودلو المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض قوله إن الإدارة الأمريكية لا تشعر بقلق من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا.وذكرت الصحيفة نقلا عن تسجيل أن كودلو وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض أدلى بالتصريحات خلال اجتماع افتراضي خاص لعملاء أحد المصارف الاستثمارية.ونقلت وول ستريت جورنال عن كودلو قوله: "القصة هي وجود بعض البؤر للفيروس ويمكن السيطرة عليها".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.