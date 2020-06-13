اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

هو الفنان سعيد ابو بكر والذي توفى بعد رحلة عذاب في الجو استغرقت 17ساعة كاملة من الطيران المتواصل ما بين القاهرة ولندن واسكتلندا ثم العودة إلى لندن من جديد.الحكاية كما روتها مجلة "الكواكب" تقول إن الفنان سعيد أبو بكر الممثل الكوميدي الشهير كان مريضًا وانقطع به الأمل في الشفاء بالقاهرة، وتقرر إرساله إلى لندن لإجراء عملية جراحية سريعة في قلبه على حساب الدولة.والذي حدث أن الطائرة التي نقلته من القاهرة لم تستطع الهبوط في مطار لندن نتيجة تكاثف الضباب، فتابعت سيرها لتهبط في مطار اسكتلندا، ثم عادت إلى مطار لندن بعد انقشاع الضباب، ولكن بعد أن تعرض سعيد لنوبة قلبية شديدة ففارق الحياة بعد رحلة عذاب طويلة.أما عن سعيد أبو بكر فقد بدأ حياته بائع ثلج في مدينة السويس عام 1923، ثم عمل موظفًا في بلديتها، والتحق بعدها بمعهد التمثيل لكي يتخرج فيه.انضم أبو بكر إلى فرقتي المسرح الحديث والقومي، وفي النهاية مديرًا للمسرح الكوميدي، ومديرًا للفرقة الاستعراضية الغنائية.كان من أهم أدوار سعيد أبو بكر في مسرحية "الحاكم بامر الله"، وأبرز أدواره السينمائية دور "شيبوب" في سلسلة أفلام "عنترة بن شداد".