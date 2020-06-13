فى خدمتك.. إرشادات «الصحة» للمخالطين لحالات كورونا
السبت 13/يونيو/2020 - 06:26 ص
مرام سعيدطباعة
نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية بعض الإرشادات والتعليمات للأشخاص المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب إتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أن تلك الإرشادات تتمثل في الأتي:
1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
2- لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف.
3- قم بارتداء الكمامة بشكل صحيح، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل، والحفاظ على مسافة ٢متر على الأقل من أفراد الأسرة.
4- أحرص على الراحة، وحافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر.
5- شرب الماء الدافيء بدلًا من المشروبات الباردة.
6- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.
7- راقب درجة حرارتك كل ٨ ساعات.
8- إذا حدث أي عرض من الأعراض التالية لك أو لأي فرد من أفراد الأسرة استشر الطبيب أو اتصل بالخط الساخن(105) مباشرة:
- صعوبة في التنفس (بما في ذلك زيادة ضيق الصدر، والاختناق، وضيق التنفس بعد الأنشطة).
- أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم.
-اضطرابات الوعي.
- الإسهال.
وأوضحت الوزارة أن تلك الإرشادات تتمثل في الأتي:
1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
2- لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف.
3- قم بارتداء الكمامة بشكل صحيح، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل، والحفاظ على مسافة ٢متر على الأقل من أفراد الأسرة.
4- أحرص على الراحة، وحافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر.
5- شرب الماء الدافيء بدلًا من المشروبات الباردة.
6- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.
7- راقب درجة حرارتك كل ٨ ساعات.
8- إذا حدث أي عرض من الأعراض التالية لك أو لأي فرد من أفراد الأسرة استشر الطبيب أو اتصل بالخط الساخن(105) مباشرة:
- صعوبة في التنفس (بما في ذلك زيادة ضيق الصدر، والاختناق، وضيق التنفس بعد الأنشطة).
- أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم.
-اضطرابات الوعي.
- الإسهال.