فى خدمتك.. إرشادات «الصحة» للمخالطين لحالات كورونا

وأوضحت الوزارة أن تلك الإرشادات تتمثل في الأتي:

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية بعض الإرشادات والتعليمات للأشخاص المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب إتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس.1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.2- لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف.3- قم بارتداء الكمامة بشكل صحيح، وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل، والحفاظ على مسافة ٢متر على الأقل من أفراد الأسرة.4- أحرص على الراحة، وحافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر.5- شرب الماء الدافيء بدلًا من المشروبات الباردة.6- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.7- راقب درجة حرارتك كل ٨ ساعات.8- إذا حدث أي عرض من الأعراض التالية لك أو لأي فرد من أفراد الأسرة استشر الطبيب أو اتصل بالخط الساخن(105) مباشرة:- صعوبة في التنفس (بما في ذلك زيادة ضيق الصدر، والاختناق، وضيق التنفس بعد الأنشطة).- أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم.-اضطرابات الوعي.- الإسهال.