«الأرصاد»: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة
السبت 13/يونيو/2020 - 08:02 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس، اليوم السبت، فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (20%تقريبًا) على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا (30%تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة إلى شمال الصعيد.
كما يتوقع الخبراء طقسًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.
ويتأثر الشمال الغربي للبلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 38 22
الإسكندرية 31 21
وادي النطرون 36 23
طنطا 36 22
شبين الكوم 35 23
دمنهور 33 22
بلطيم 30 21
مطروح 29 20
السلوم 28 21
سيوة 39 24
بورسعيد 30 23
دمياط 30 23
الزقازيق 36 23
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 38 23
السويس 37 22
العريش 31 21
رفح 32 20
رأس سدر 38 24
نخل 38 17
نويبع 37 23
طابا 35 20
كاترين 32 17
الطور 36 24
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 38 24
بني سويف 39 24
المنيا 39 25
أسيوط 40 23
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبوسمبل 42 27
الوادي الجديد 43 26
شلاتين 39 27
ابو رماد 37 25
حلايب 37 27
رأس حدربة 36 26
كما يتوقع الخبراء طقسًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من الصحراء الغربية مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة.
ويتأثر الشمال الغربي للبلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي مع منخفض صحراوي يتسبب فى ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط الرياح.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 38 22
الإسكندرية 31 21
وادي النطرون 36 23
طنطا 36 22
شبين الكوم 35 23
دمنهور 33 22
بلطيم 30 21
مطروح 29 20
السلوم 28 21
سيوة 39 24
بورسعيد 30 23
دمياط 30 23
الزقازيق 36 23
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 38 23
السويس 37 22
العريش 31 21
رفح 32 20
رأس سدر 38 24
نخل 38 17
نويبع 37 23
طابا 35 20
كاترين 32 17
الطور 36 24
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 38 24
بني سويف 39 24
المنيا 39 25
أسيوط 40 23
سوهاج 41 25
قنا 42 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 29
إدفو 44 29
أبوسمبل 42 27
الوادي الجديد 43 26
شلاتين 39 27
ابو رماد 37 25
حلايب 37 27
رأس حدربة 36 26