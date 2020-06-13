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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشيلى تسجل رقما قياسيا جديدا للوفيات والإصابات بكوفيد-19

السبت 13/يونيو/2020 - 02:46 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجّلت تشيلي أسوأ أرقامها اليومية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، إذ أحصت 222 وفاة و6754 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال أرتورو زونيجا المسؤول بوزارة الصحة "الوضع في بلادنا يواصل التدهور، بخاصة في منطقة العاصمة" سانتياجو.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 160،846، وعدد الوفيات 2870.

وتستمرّ حالات العدوى في الزيادة بشكل مطّرد في هذا البلد البالغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، رغم إجراءات الحجر المفروضة منذ شهر تقريبا على سبعة ملايين نسمة في سانتياجو.

ومنذ يوم الجمعة، فُرض حجر صحّي في مدينة فالبارايسو ومنطقة فينيا ديل مار، على بعد 150 كيلومترا غرب العاصمة، على غرار مناطق أخرى عدة في البلاد.

ووفقا للسلطات الصحية فإن خدمات الإنعاش تعمل بأقصى طاقتها.

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