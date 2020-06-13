«جميعة» يتفقد مستشفى سوهاج العام (صور)

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، منذ قليل، مستشفى سوهاج العام بصحبة الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى.كما قام «جمعة» بالتأكد من حالة شبكة الغازات وعمل الاسطوانات الاحتياطية والمرور على قسم الاستقبال والعزل.وأثناء المرور على قسم الأشعة تم ملاحظة أم وطفل، ولاحظ تألم الطفل، وتم طلب إعادة تقييم الطفل من أكثر من تخصص، وتم التواصل مع الدكتور عمرو الرشيدب مدير مستشفى حميات سوهاج وتحويل الطفل، حيث تبين أنه اشتباه meningitis، وتم التأكيد من ربط الاستقبال بقسم الأشعة عن طريق جهاز الكمبيوتر وشبكة الإنترنت الداخلية.كما تفقد «جميعة»، عناية الصدر الجديدة ومتابعة الأعمال النهائية، استعدادًا لبدء التشغيل بعد تطوير شبكة الغازات وتركيب ستائر لكل سرير، حيث تصل السعة السريرية لها إلى ١٦ سريرًا، واستمع للمرضى والمرافقين، وقام بالتأكد من جودة الخدمة المقدمة.