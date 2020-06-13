«خطاب»: وفيات فيروس كورونا أكثرها من المدخنين

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة التعليم العالي، إن النيكوتين المتواجد في السجائر وجميع أنواع التدخين يدمر الجهاز الدفاعي الأول لجسم الإنسان، وهو الأهداب التي في مقدمة تنفس الإنسان، مضيفًا أن التدخين له علاقة وثيقة بأمراض القلب والرئة والشرايين التاجية والضغط والسكر والسرطان، وهذه الامراض الباب الأول لفيروس كورونا.وأضاف عادل خطاب، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم لما جبريل، أن هناك بوابات داخل الجهاز النفسي يفتحها التدخين لينشط بها الفيروسات، ولذلك المدخنين أكثرعرضة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الوفيات من كورونا أكثرها من المدخنين.وكان عادل خطاب، قال إن صرف المضادات الحيوية يجب أن يكون بناء على استشارة متخصص وليس اجتهادًا.وحذر عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، من تناول الأدوية بحجة رفع المناعة، مطالبًا بترك المسألة للمتخصصين.ونصح المواطنين بعدم اتباع الروشتات المنتشرة على السوشيال ميديا بشأن الوقاية من فيروس كورونا، مطالبًا بتناول الزنك وفيتامين سي لرفع المناعة.وأوضح، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا كان متوقعًا فور انتهاء إجازة العيد لأن عددًا كبيرًا من المواطنين ذهبوا إلى محافظاتهم، والتي تشهد تبادل زيارات وتجمعات كبيرة.