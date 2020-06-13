محمود.. عامل بعزل بلطيم يرفض الذهاب لمنزله حتى تنتهى كورونا

يصر محمود الشيخ، مسئول وحدة التخلص الآمن من النفايات بمستشفى العزل ببلطيم في كفر الشيخ، علي البقاء في عمله وعدم المغادرة للشيفت الخامس علي التوالي وفي حدود السبعين يومًا، حيث أن مدة الشيفت الواحد 14 يومًا، وبناء على طلبه الذي يجدده كل مرة لكي يبقى في عمله بالمستشفى.محمود ذو الـ32 عامًا موظف أساسي بالمستشفى، لكن ليس عليه إجباريًا أن يمكث طيلة هذا الوقت، إلا أنه أحب عمله الذي يتفانى في إتقانه على الرغم من ضعف نظره الشديد الذي يكاد أن يرى الأشياء أمامه فهو مولود يرى بعين واحدة فقط وعينه الثانية بالكاد يرى بها، إلا أن البهجة لا تفارق صوته ولا الضحكة تفارق وجهه.بدأ الشيخ، حديثه مع "الدستور" بقوله: أنا شغال هنا وأنا إللي بطلب إني أقعد مش عايز أمشي من المستشفى إلا لما تنتهي أزمة كورونا.. الحمدلله أنا في نعمة وياريت الناس تلتزم أنا مش خايف على نفسي أنا خايف على الناس".ويتابع بطل مستشفى العزل حديثه: مهمتي هنا التخلص من كافة مخلفات المرضى والطاقم العامل بالمستشفى، بجمعها في غرفة مخصصة لذلك، ثم بعد ذلك أقوم بإدخال هذه المخلفات في ماكينة الفرم والتعقيم لكي تصبح شبه آمنة، وعندها أقوم بالاتصال بمديرية الشؤون الصحية لإرسال سيارة مخصصة لحمل هذه القمامة والتخلص منها بمعرفتها، وكل هذا يجري وأنا أرتدي ملابس الوقاية اللازمة لحمايتي من الإصابة بالفيروس.