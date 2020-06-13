حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش
السبت 13/يونيو/2020 - 01:50 ص
ايهاب مصطفىطباعة
كانت حياة عصام الحيني زوجة محمود درويش الثانية وكانت تليمذة للدكتور محمد عبد المطلب أثناء دراستها في مدرسة الليسيه بمصر الجديدة، ووالدها عصام الحيني كان وكيل أول وزارة الثقافة في ذلك الوقت.
كانت الحيني رائعة الجمال، وذات يوم كان محمود درويش مدعوا إلى حفل في بيت صديقة له فرأى بنتا أعجبته، وظل ينظر إليها لكنه لم يتحدث معها، وبعد فترة قرردرويش عمل حفل ودعوة كل من كان موجودا في بيت صديقته وأكد على صديقه ذلك حين كلمه في الامر، ويوم الحفل جاء كل من كان في الحفل الاول ما عدا البنت، لذلك قرر درويش عمل حفل آخر لعلها تأتي ولكنها أيضًا لم تأتي، واستمر الوضع لمدة عام، وفي هذه الفترة كتب قصيدته في الانتظار.
ومر عام وزار درويش صديقته مرة أخرى فوجد حياة عصام الحيني هناك، وكانت بداية قصة حب تطور لزواج وقالت الحيني في فيلم وثائقي عن درويش إن الأخير كان يضع لها وردة حمراء كل يوم على السرير ما عدا لو كان بينهما بعض الضيق، وفي يوم كتب لها قصيدة وظل يلقيها عليها كالندى، وسمع مارسيل خليفة بالقصيدة فطلبها من درويش ليلحنها ولكن درويش رفض، وقبل ذهابه إلى أمريكا لدخول غرفة العمليات اتصل درويش بمارسيل وطلب منه أن يلحن الاغنية ويغنيها، وكانت قصيدة يطير الحمام.
وقالن الحيني ان قصيدة يطير الحمام كانت مفاجأة لأنني لم أعرف أن درويش يكتب قصيدة لي، كنت مسافرة لعمل ورجعت وقال لي تعالي في المساء وجلسنا وأسمعني القصيدة
ويذكر أن الفنان التشكيلي فاروق حسني وزير الثاقفة الأسبق كان يود الزواج من حياة عصام الحيني، ولكنها فضلت درويش عليه وتزوجا بالفعل عام 1983، أما عن قصيدة يطير الحمام فيقول درويش في أول مقطع منها..
يطير الحمام
يحطّ الحمام
- أعدّي لي الأرض كي أستريح
فإني أحبّك حتى التعب..
صباحك فاكهةٌ للأغاني
وهذا المساء ذهب
ونحن لنا حين يدخل ظلٌّ إلى ظلّه في الرخام
وأشبه نفسي حين أعلّق نفسي
على عنقٍ لا تعانق غير الغمام
وأنت الهواء الذي يتعرّى أمامي كدمع العنب
وأنت بداية عائلة الموج حين تشبّث بالبرّ
حين اغترب
وإني أحبّك، أنت بداية روحي، وأنت الختام
يطير الحمام
يحطّ الحمام.
***
أنا وحبيبي صوتان في شفةٍ واحده
أنا لحبيبي أنا. وحبيبي لنجمته الشارده
وندخل في الحلم، لكنّه يتباطأ كي لا نراه
وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه
وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي
وأختار أيّامنا بيديّ
كما اختار لي وردة المائده
فنم يا حبيبي
ليصعد صوت البحار إلى ركبتيّ
ونم يا حبيبي
لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكةٍ حاسده
ونم يا حبيبي
عليك ضفائر شعري، عليك السلام
يطير الحمام
يحطّ الحمام.
كانت الحيني رائعة الجمال، وذات يوم كان محمود درويش مدعوا إلى حفل في بيت صديقة له فرأى بنتا أعجبته، وظل ينظر إليها لكنه لم يتحدث معها، وبعد فترة قرردرويش عمل حفل ودعوة كل من كان موجودا في بيت صديقته وأكد على صديقه ذلك حين كلمه في الامر، ويوم الحفل جاء كل من كان في الحفل الاول ما عدا البنت، لذلك قرر درويش عمل حفل آخر لعلها تأتي ولكنها أيضًا لم تأتي، واستمر الوضع لمدة عام، وفي هذه الفترة كتب قصيدته في الانتظار.
ومر عام وزار درويش صديقته مرة أخرى فوجد حياة عصام الحيني هناك، وكانت بداية قصة حب تطور لزواج وقالت الحيني في فيلم وثائقي عن درويش إن الأخير كان يضع لها وردة حمراء كل يوم على السرير ما عدا لو كان بينهما بعض الضيق، وفي يوم كتب لها قصيدة وظل يلقيها عليها كالندى، وسمع مارسيل خليفة بالقصيدة فطلبها من درويش ليلحنها ولكن درويش رفض، وقبل ذهابه إلى أمريكا لدخول غرفة العمليات اتصل درويش بمارسيل وطلب منه أن يلحن الاغنية ويغنيها، وكانت قصيدة يطير الحمام.
وقالن الحيني ان قصيدة يطير الحمام كانت مفاجأة لأنني لم أعرف أن درويش يكتب قصيدة لي، كنت مسافرة لعمل ورجعت وقال لي تعالي في المساء وجلسنا وأسمعني القصيدة
ويذكر أن الفنان التشكيلي فاروق حسني وزير الثاقفة الأسبق كان يود الزواج من حياة عصام الحيني، ولكنها فضلت درويش عليه وتزوجا بالفعل عام 1983، أما عن قصيدة يطير الحمام فيقول درويش في أول مقطع منها..
يطير الحمام
يحطّ الحمام
- أعدّي لي الأرض كي أستريح
فإني أحبّك حتى التعب..
صباحك فاكهةٌ للأغاني
وهذا المساء ذهب
ونحن لنا حين يدخل ظلٌّ إلى ظلّه في الرخام
وأشبه نفسي حين أعلّق نفسي
على عنقٍ لا تعانق غير الغمام
وأنت الهواء الذي يتعرّى أمامي كدمع العنب
وأنت بداية عائلة الموج حين تشبّث بالبرّ
حين اغترب
وإني أحبّك، أنت بداية روحي، وأنت الختام
يطير الحمام
يحطّ الحمام.
***
أنا وحبيبي صوتان في شفةٍ واحده
أنا لحبيبي أنا. وحبيبي لنجمته الشارده
وندخل في الحلم، لكنّه يتباطأ كي لا نراه
وحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراه
وأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقي
وأختار أيّامنا بيديّ
كما اختار لي وردة المائده
فنم يا حبيبي
ليصعد صوت البحار إلى ركبتيّ
ونم يا حبيبي
لأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكةٍ حاسده
ونم يا حبيبي
عليك ضفائر شعري، عليك السلام
يطير الحمام
يحطّ الحمام.