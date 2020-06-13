حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

كانت حياة عصام الحيني زوجة محمود درويش الثانية وكانت تليمذة للدكتور محمد عبد المطلب أثناء دراستها في مدرسة الليسيه بمصر الجديدة، ووالدها عصام الحيني كان وكيل أول وزارة الثقافة في ذلك الوقت.كانت الحيني رائعة الجمال، وذات يوم كان محمود درويش مدعوا إلى حفل في بيت صديقة له فرأى بنتا أعجبته، وظل ينظر إليها لكنه لم يتحدث معها، وبعد فترة قرردرويش عمل حفل ودعوة كل من كان موجودا في بيت صديقته وأكد على صديقه ذلك حين كلمه في الامر، ويوم الحفل جاء كل من كان في الحفل الاول ما عدا البنت، لذلك قرر درويش عمل حفل آخر لعلها تأتي ولكنها أيضًا لم تأتي، واستمر الوضع لمدة عام، وفي هذه الفترة كتب قصيدته في الانتظار.ومر عام وزار درويش صديقته مرة أخرى فوجد حياة عصام الحيني هناك، وكانت بداية قصة حب تطور لزواج وقالت الحيني في فيلم وثائقي عن درويش إن الأخير كان يضع لها وردة حمراء كل يوم على السرير ما عدا لو كان بينهما بعض الضيق، وفي يوم كتب لها قصيدة وظل يلقيها عليها كالندى، وسمع مارسيل خليفة بالقصيدة فطلبها من درويش ليلحنها ولكن درويش رفض، وقبل ذهابه إلى أمريكا لدخول غرفة العمليات اتصل درويش بمارسيل وطلب منه أن يلحن الاغنية ويغنيها، وكانت قصيدة يطير الحمام.وقالن الحيني ان قصيدة يطير الحمام كانت مفاجأة لأنني لم أعرف أن درويش يكتب قصيدة لي، كنت مسافرة لعمل ورجعت وقال لي تعالي في المساء وجلسنا وأسمعني القصيدةويذكر أن الفنان التشكيلي فاروق حسني وزير الثاقفة الأسبق كان يود الزواج من حياة عصام الحيني، ولكنها فضلت درويش عليه وتزوجا بالفعل عام 1983، أما عن قصيدة يطير الحمام فيقول درويش في أول مقطع منها..يطير الحماميحطّ الحمام- أعدّي لي الأرض كي أستريحفإني أحبّك حتى التعب..صباحك فاكهةٌ للأغانيوهذا المساء ذهبونحن لنا حين يدخل ظلٌّ إلى ظلّه في الرخاموأشبه نفسي حين أعلّق نفسيعلى عنقٍ لا تعانق غير الغماموأنت الهواء الذي يتعرّى أمامي كدمع العنبوأنت بداية عائلة الموج حين تشبّث بالبرّحين اغتربوإني أحبّك، أنت بداية روحي، وأنت الختاميطير الحماميحطّ الحمام.***أنا وحبيبي صوتان في شفةٍ واحدهأنا لحبيبي أنا. وحبيبي لنجمته الشاردهوندخل في الحلم، لكنّه يتباطأ كي لا نراهوحين ينام حبيبي أصحو لكي أحرس الحلم مما يراهوأطرد عنه الليالي التي عبرت قبل أن نلتقيوأختار أيّامنا بيديّكما اختار لي وردة المائدهفنم يا حبيبيليصعد صوت البحار إلى ركبتيّونم يا حبيبيلأهبط فيك وأنقذ حلمك من شوكةٍ حاسدهونم يا حبيبيعليك ضفائر شعري، عليك السلاميطير الحماميحطّ الحمام.