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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الجزائرى: جيشنا لن يتحرك خارج الحدود إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد

السبت 13/يونيو/2020 - 01:30 ص
الرئيس الجزائري عبد
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن، جيش بلاده لن يخرج خارج الحدود إلا لمهام سلمية أو لحفظ أمن البلاد.

وقال تبون، في حوار متلفز مع ممثلين لوسائل إعلام جزائرية أذيع على التلفزيون الجزائري، إن "الجيش الجزائري سبق له الخروج خارج البلاد تحت مظلة الأمم المتحدة أكثر من مرة، ورأينا أن يتم دسترة هذا الأمر".

وأضاف "أردنا أن نعمل بشفافية ويكون لدينا دستور شفاف، ويكون جيشنا مثل كل جيوش العالم، ويستطيع أن يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة أو الإتحاد الإفريقي، ويعمل من أجل تحقيق السلام".

وتابع قائلًا: "عندما يخرج الجيش خارج الحدود لابد أن يكون الأمر بشكل ديمقراطي، وهذه المادة من التعديلات الدستورية المقترحة كان لها نصيب الأسد في النقاش".

وأكد أن، الجيش لن يتحرك خارج الحدود بأمر رئيس الجمهورية أو قائد الجيش، بل بأمر الشعب ممثلا في نواب البرلمان، حيث تنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن يكون التحرك بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

وقال تبون إن، الجيش الجزائري مسالم ولم ولن يشارك في أي عدوان، مضيفا "لابد أن نخرج من قوقعتنا ونحن جزء من الأمم المتحدة، وجيشنا لا يخرج إلا بإرادة الشعب".

واعتبر تبون أن، فتح النقاش حول مشاركة الجيش في عمليات بالخارج هو تجسيد للديمقراطية.

وأكد الرئيس الجزائري أن مسودة التعديلات الدستورية مطروحة للنقاش والتعديل سواء بالإضافة أو الحذف سعيا للوصول إلى دستور توافقي.

وأشار إلى أنه، تم اقتراح استحداث منصب نائب للرئيس، وقال "استخلصنا هذه الفكرة من ظروف عاشتها البلاد، وكادت أن تأخذ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، نظرا لعدم وجود نائب للرئيس"، مضيفا أنه في الدول الديمقراطية هناك منصب نائب الرئيس وتنقل له الصلاحيات في حالة شغور منصب الرئيس لأي سبب لكي يكون هناك استمرارية للدولة.

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