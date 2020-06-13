الدومينيكان تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 30 يونيو

قررت جمهورية الدومينيكان تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية الشهر الجاري بعدما وافق مجلس النواب على التمديد يوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وتسمح حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 مارس للرئيس دانيلو ميدينا باتخاذ إجراءات مثل تقييد الحركة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقد تم تسجيل 22 ألف إصابة بفيروس كورونا كما تم تسجيل 568 حالة وفاة في الدولة الكاريبية.وقد أقر مجلس الشيوخ بالفعل التمديد الخامس لحالة الطوارئ.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.