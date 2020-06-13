ترامب يصعد خلافًا بشأن منطقة احتجاجات خالية من الشرطة فى سياتل

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء الاستحواذ على سياتل الآن، في تصعيد لخلاف مع السلطات المحلية بشأن منطقة خالية من الشرطة يسيطر عليها محتجون بالمدينة.وقال ترامب: «إن الإرهابيين يحرقون وينهبون مدننا، ويعتقدون أن ذلك مجرد شيء رائع، وحتى الموت، يجب إنهاء هذا الاستحواذ على سياتل الآن!».يأتي ذلك بعد يوم من تهديد الرئيس باتخاذ إجراء اتحادي إذا لم يقم عمدة سياتل وحاكم ولاية واشنطن باسترداد" مدينتكم الآن".ورد حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، بأنه يتعين على ترامب البقاء بعيدًا عن شؤون الولاية الواقعة في شمال غربي البلاد، وقالت عمدة سياتل جيني دوركان، إن أي اجتياح للمدينة سيكون غير دستوري وغير قانوني.وتنتشر في سياتل، مثل غيرها من المدن الأمريكية، احتجاجات ضد الشرطة، منذ وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا قبل أسبوعين.وأصدر قاض في سياتل أمرًا مؤقتًا، يمنع شرطة سياتل من استخدام الغاز المسيل للدموع وغيره من الوسائل لتفريق المتظاهرين السلميين، فيما يعد نصرًا للنشطاء المحليين، حسبما أفاد موقع «كومو» الإخباري المحلي.وبعد أيام من الاشتباكات مع السلطات، أقام متظاهرون «منطقة حكم ذاتي» في المدينة، عندما قامت الشرطة بإخلاء إحدى المناطق من المتظاهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأفادت صحيفة «سياتل تايمز» بأن المخيم المؤقت، المقسم بالحواجز ويمتد لعدة مباني في المدينة، أطلق عليه اسم «تشاز»، وهو اختصار لمنطقة كابيتول هيل ذاتية الحكم.ويتجمع المئات للتظاهر والاستماع إلى الخطب في المنطقة الخالية من الشرطة والهادئة إلى حد كبير، وسط دعوات في جميع أنحاء البلاد لـ«سحب تمويل» مراكز الشرطة.