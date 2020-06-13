رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة السويس» تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 01:23 ص
صحة السويس
صحة السويس
كريم أنور
طباعة
أعلنت مديرية الصحة في السويس، مساء الجمعة، في بيان لها، ظهور نتيجة تحاليل عدد من المشتبة بإصابتهم بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية إصابة 30 شخصًا، بالإضافة إلى وفاة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالسويس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مديرية الصحة توزع الحقيبة الوقائية على كل أسرة ثبتت إيجابية إصابة أحد أفرادها، والتي تحتوي على بعض الأدوية لمقاومة الأعراض، وماسكات وترومتر لقياس درجة الحرارة.

وأضاف مدير مديرية الصحة بالسويس أن الحقائب توزع على المخالطين الذين لم تظهر عليهم أعراض، مع التأكيد عليهم بالتوجه لأقرب مستشفى حال بدء ظهور أي أعراض لا قدر الله.

وأكدت مديرية الصحة بالسويس، في وقت سابق، على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات، مثل أماكن العمل أو الأسواق.

موضوعات متعلقة

«صحة السويس» تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إحالة رئيس تحرير «روزاليوسف» للتحقيق بسبب الإساءة للكنيسة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 12 يونيو 2020

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي