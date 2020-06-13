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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى
السبت 13/يونيو/2020 - 01:10 ص
خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى
عدسة: محمود عبدالناصر
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