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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستقبل وطن يدشن حملة «لا للعشوائيات» بطنطا

السبت 13/يونيو/2020 - 01:08 ص
حملة «لا للعشوائيات»
حملة «لا للعشوائيات»
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أطلق حزب مستقبل وطن أول طنطا، بمحافظة الغربية، بالتعاون مع حي أول طنطا بعمل حملة للتوعية وأعمال النظافة  تحت رعاية محافظ الغربية، والمحاسب محمد عريبي أمين الحزب بالغربية، وبرئاسة عادل داود رئيس حي أول طنطا ونوابه، وبمشاركة رجل الأعمال أحمد الطيبي.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات ومواجهة فيروس كورونا، حيث كان  هناك تراكمات للقمامة وانتشار البوص والحشائش وطفح بالمجار بمساكن الأوقاف بمنطقة العجيزي بطنطا.

من جانبه، قال عادل داود، رئيس حي أول طنطا أنه تم تركيب أعمدة إنارة جديده لإنارة مساكن الأوقاف بمنطقة العجيزي ورفع تراكمات القمامة وإزالة البوص؟.

وفى ذات السياق، شارك حزب مستقبل وطن أول طنطا، برئاسة الدكتور محمد نبيل الفحل، مع الجهات التنفيذية بالحي بقيادة عادل داود رئيس حي أول طنطا في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للقيام بتوعية المواطنين للوقاية من انتشار الفيروس، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الدكتور محمد نبيل الفحل، أمين الحزب بأول طنطا تحت شعار "لا للعشوائيات".

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بأول طنطا، أن ذلك يأتي فى إطار الدور المجتمعي للحزب، حيث تشهد بعض المناطق خطرًا متزايدًا نتيجة قلة التوعية الصحية الخاصة بنقل العدوى، وتم الاتفاق على زيارات أخرى لمزيد من المساعدة وتفعيل عمل الشباب التطوعي بالمكان في فعاليات النظافة والتوعية.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بأول طنطا، على  استمرار المبادرة  للقضاء على العشوائيات وتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا.

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