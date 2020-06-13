البرازيل تتجاوز بريطانيا فى عدد الوفيات بفيروس كورونا

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في البرازيل رقم بريطانيا، وأصبحت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة البرازيلية، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إن إجمالي عدد المصابين بـ"كوفيد-19" بلغ 828810 حالات إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 25982 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة أنها وثقت وفاة 909 أشخاص خلال يوم واحد، مما رفع عدد الضحايا إلى 41828، مشيرًا إلى تعافي 365063 شخصًا من الإصابة.وسجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية التي باتت مهددة بأزمة غذائية، في وقت تراجعت فيه الأسواق مجددًا وسط مخاوف المستثمرين من موجة ثانية في أمريكا.وسجلت في أمريكا اللاتينية والكاريبي التي باتت البؤرة الجديدة للوباء، أكثر من 73 ألف وفاة، أكثر من نصفها في البرازيل.وتخطت البرازيل التي تعد أكبر دولة في أمريكا اللاتينية بـ212 مليون نسمة، عتبة الـ40 ألف وفاة و800 ألف حالة إصابة مؤكدة، ورغم سرعة تفشي الوباء أعادت المراكز التجارية فتح أبوابها في ساو باولو وريو دي جينيرو.