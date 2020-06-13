أفغانستان تسجل 655 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة

سجلت أفغانستان 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات عبر البلاد إلى 23 ألفا و524 حالة.وذكرت وزارة الصحة العامة، في بيان نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 446 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.