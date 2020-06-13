رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مطار أثينا يستقبل الرحلات الجوية بدءًا من 15 يونيو

السبت 13/يونيو/2020 - 12:26 ص
مطار أثينا
مطار أثينا
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوهاريس، عن أنه سيتم السماح برحلات دولية من إيطاليا وإسبانيا وهولندا إلى مطار أثينا الدولي ابتداء من 15 يونيو كجزء من خطة البلاد لإعادة فتح حدودها.

وأوضح ثيوهاريس أنه، سيُسمح بالرحلات من ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى مطار أثينا الدولي فقط "للسفر الأساسي"، مشيرًا إلى أن اعتبارًا من أول يوليو سيُسمح بدخول جميع الوافدين الدوليين إلى جميع المطارات اليونانية، كما سيُسمح للعبارات الأجنبية بالرسو في الموانئ اليونانية، حسب ما ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني.

ولفتت الصحيفة إلى أن، هذا الإعلان يأتي كجزء من مخطط أوسع للمرحلة التالية من إعادة فتح اليونان، التي تتوقع استئناف جميع الرحلات الدولية إلى مطار سالونيك اعتبارًا من 15 يونيو باستثناء الرحلات من إيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا وتركيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية.

وأوضحت أن، الركاب الذين سيصلون إلى مطاري أثينا وسالونيك في الفترة ما بين 15 و30 يونيو من المطارات غير المدرجة في قائمة الدول التي جمعتها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران -حيث يعتبر معدل الإصابة بفيروس كورونا منخفضًا- سيخضعون إلى اختبارات عشوائية وسيتم عزلهم لمدة يوم بانتظار النتائج ولمدة 14 يومًا إذا كانت النتائج إيجابية، وبالنسبة للرحلات الجوية من إيطاليا وإسبانيا وهولندا ستُجرى هذه الاختبارات على جميع الركاب.

ومن أول يوليو، سيخضع الركاب القادمون من جميع الوجهات لاختبارات عشوائية وسيواجهون الحجر الصحي لمدة 14 يومًا إذا كانت النتائج إيجابية، وسيضطر جميع الركاب إلى ملء نموذج إلكتروني بتفاصيل الاتصال الخاصة بهم في اليونان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور نتيجة التحليل الثاني لـ«رجاء الجداوي»

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020

تفاصيل علاج مصابي كورونا بالأفيجان وهيدروكسي كلوروكوين

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

تفاصيل علاج مصابي كورونا بالأفيجان وهيدروكسي كلوروكوين

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي