مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-6-2020 فى محافظات مصر
السبت 13/يونيو/2020 - 02:09 ص
يقدم "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة، اليوم السبت 13-6-2020، في القاهرة وعدد من محافظات مصر شاملة مواعيد صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة بإهتماماته بشكل مستمر.
موعد صلاه الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:58
ميعاد صلاة العشاء 8:30
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة بإهتماماته بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-6-2020
فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:58
ميعاد صلاة العشاء 8:30
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:01
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:28 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:06
موعد صلاة الفجر 3:01
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:28 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م
مواعيد الصلاة اليوممواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:06