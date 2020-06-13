مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-6-2020 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-6-2020

ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة بإهتماماته بشكل مستمر.

فى القاهرة

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية



موعد صلاه الفجر 3:07 صتوقيت صلاة الظهر 11:55 صميعاد صلاة العصر 3:30موعد صلاة المغرب 6:58ميعاد صلاة العشاء 8:30موعد صلاة الفجر 3:07 صتوقيت صلاة الظهر 12:00موعد صلاة العصر 3:38توقيت صلاة المغرب 7:05 مموعد صلاة العشاء 8:40 م