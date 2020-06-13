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السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-6-2020 فى محافظات مصر

السبت 13/يونيو/2020 - 02:09 ص
جريدة الدستور
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يقدم "الدستور" لقرائه مواعيد الصلاة، اليوم السبت 13-6-2020، في القاهرة وعدد من محافظات مصر شاملة مواعيد صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

ونعرض فيما يلي لقرائنا مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر وهي: القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان كما يلي:

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص "الدستور" على تقديم خدمة أفضل لقرائه، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة بإهتماماته بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-6-2020

فى القاهرة


موعد صلاه الفجر 3:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:58

ميعاد صلاة العشاء 8:30

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:07 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:38

توقيت صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:01

توقيت صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:28 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:04 ص

توقيت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:13

توقيت صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:09 م

مواعيد الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:21 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

توقيت صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:06

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