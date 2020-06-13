فض تجمعات للمواطنين بشواطئ الإسكندرية (صور)

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بشن حملة على الشواطئ بالكامل لفض تجمعات المواطنين وتفريقهم، بمعاونة مديري الإدارات ومراقبي الشواطئ.وبناءً على تعليمات المحافظ، تمت عمليات مراقبة الشواطئ والاستعانة بالقوة الأمنية لمنع أي تجاوزات، حيث تم تقسيم الشواطئ إلى أربعة قطاعات على النحو التالي:أولًا: منطقة أبي قير، والتي تلاحظ بها وجود تجمعات كبيرة من المواطنين على الشواطئ، وفي المياه، نظرا لعدم وجود أسوار واتصال الشواطئ مباشرة بالشوارع المجاورة، وكذلك انتشار المنازل والمحال التجارية على الشاطئ.وتسبب هذا الأمر فى صعوبة عملية الإخلاء للمواطنين، والتي تكررت مرات عدة، حيت تم فض التجمعات أكثر من مرة.ثانيًا: المنطقة من أول شواطئ المنتزه وحتى شاطئ السلسلة، والتى تميزت بالالتزام الكامل، وذلك أيضًا نظرًا لطبيعة الشواطئ، ووجود البوابات، وبالتالي سهولة عملية السيطرة والإحكام.ثالثًا: منطقة شواطئ حى الجمرك، حيث تمت عملية الإخلاء بمعاونة القوة الأمنية، بعد طلب غرفة عمليات المحافظة للدعم، إلا إنه أيضًا بعد الإخلاء وبمعاودة المرور، تلاحظ عدم التزام المواطنين بالتعليمات، وإصرارهم على التواجد بالشاطئ، ورفضهم التام لكافة وسائل الحوار والإقناع بأن قرار الغلق هو في النهاية لصالح المواطن، وساعد على ذلك عدم وجود أسوار في بعض المساحات الشاطئية غير المؤجرة بحى الجمرك.رابعًا: شواطئ حي العجمي، والتي أظهرت أيضًا عدم الالتزام، وكثرة تواجد المواطنين، وصعوبة عملية الإخلاء، وتكرار عمليات الكر والفر من قبل مفتشي الإدارة والمواطنين.وتمت الاستعانة بالشرطة للمساعدة في عملية الإخلاء، إلا إنه بمعاودة المرور تلاحظ عودة المواطنين مرة أخرى.يذكر أنه تم المرور على بعض قرى الساحل الشمالي الواقعة بنطاق محافظة الإسكندرية، حيث رصد المراقبون بعض التجاوزات، وجارٍ عرضها على المحافظ لاتخاذ القرارات بشأنها.وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل محافظة الإسكندرية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.