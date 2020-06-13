التحالف «المشبوه».. سفير الدوحة بأنقرة يباشر ضخ الاستثمارات فى تركيا رغم معاناة القطريين

كشف موقع «تركيا الآن» عن مقابلة سفير دولة قطر لدى تركيا سالم مبارك الشافي مع رئيس بلدية أوروجوب محمد أكتورك، لبحث الاستثمارات القطرية في تركيا التي يصب فيها الأمير تميم بن حمد الملايين بل المليارات من الدولارات رغم الانكماش الاقتصادي الذي يعانيه القطريين بسبب كورونا، وفي ظل التقارب بين أنقرة والدوحة في العديد من الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية وتحديدًا فيما يخص شرعنة العدوان التركي على ليبيا.وذكر الموقع أن أوكتورك، أعرب عن سعادته باستضافة السفير سليم مبارك الشافي، مؤكدًا أنه قدم هدية تذكارية للسفير الضيف.كما تحدث الطرفان عن مستقبل الاستثمارات القطرية في مجال السياحة بمدينة أوروجوب خلال الاجتماع الذي ضم عددًا من رجال الأعمال من الجانبين القطري والتركي، في خطوة تكشف التحالف المشبوه بين قطر وتركيا منذ سنوات.