«الوزراء» يزف بشرى سارة عن حالات كورونا الحرجة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ بتخفيف إجراءات الحظر بسبب كورونا، عندما تنخفض نسبة الإصابات.وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "زيادة أعداد الإصابات في شهر يونيو أبطأ من قرار الحكومة بشأن التخفيف التدريجي".ولفت إلى أن هناك مؤشرًا آخر مهمًا وهو نسبة الإصابات البسيطة والحرجة، منوها بأن نسبة الإصابات الحرجة عالميا بدأت تنخفض، ما جعل العلماء يقولون إن الفيروس أصبح أقل شراسة.وأردف: "من 3 شهور كانت نسبة الحالات الحرجة 5%، الآن النسبة 2%، أي انخفض لأكثر من 50%".وأوضح أنه في 1 يوليو ستعيد الحكومة النظر في القرارات، وفقا لحجم الإصابات اليومية ونسبة الإصابات الحرجة.