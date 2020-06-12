الجيزة تستعد لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية والدبلومات

تابع خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استلام وتركيب وتجهيز وحدات التعقيم لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020، لاستقبال ٦٩٨٤٩ طالبا مقسمين إلى ٣٣٨٥٥ طالب و٣٥٩٩٤ طالبة للعام الحالي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ في ١٩٤ لجنة أساسية و٣٧ لجنة احتياطية.وأكد «حجازي» أنه تم الانتهاء من تركيب عدد من الواحدات للتعقيم بمدارس إداراتي الصف والبدرشين التعليمية بالأمس، موضحا أنه تابع استلام وحدات تعقيم مدارس إدارات العياط وأطفيح.وأوضح أنه جار تجهيز باقي المدارس للانتهاء من استعدادات ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020، بتركيب وحده تعقيم لكل إدارة تعليمية لتعقيم العاملين بها والجمهور المتردد عليها.