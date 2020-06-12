«الوزراء» يكشف تفاصيل أزمة الفيتامينات وأدوية المناعة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك نقصا شديدا في الفيتامينات وأدوية المناعة، نتيجة التكالب من جانب الجميع لشراء الدواء سواء بحاجة إليه أو ليس بحاجة إليه.وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «حتى لا نلوم المواطنين، التكالب على الأدوية حدث في كل دول العالم وليس في مصر فقط، حدث نقص في هذه الأنواع من الأدوية بأمريكا، نتيجة تخوف البعض والعمل على تخزينها في حالة الحاجة إليها».وأوضح أن شركات الإنتاج أصبحت مطالبة بزيادة خطوط الإنتاج وتضاعف الإنتاج، خاصة أن جزء من الإنتاج يذهب إلى وزارة الصحة، تعمل منه أكياس توزع على مرضى كورونا.ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها 8 ملايين جرعة علاج للحالات البسيطة والمتوسطة، وعدد آخر من الجرعات للحالات الأكثر حرجا.وأردف: «وزارة الصحة طالبت الشركات إيقاف إنتاج بعض الأدوية التي ليس عليها طلب، وتحويل خطوط الإنتاج لإنتاج الأدوية الناقصة».