إصابة مخرج مسلسل «النهاية» بكورونا

كشف الكاتب الصحفي محمد صلاح عن إصابة المخرج ياسر سامي بفيروس كورونا.وقال محمد صلاح، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «كل الدعاء للمخرج الجميل ياسر سامي.. ياسر من أبرع مخرجي الكليبات في مصر، كما أخرج في رمضان الماضي مسلسل النهاية».وتابع: «يعاني حاليا تداعيات إصابته بفيروس كورونا، وياسر ٤٠ سنة، وأب لثلاثة أطفال في منتهي الجمال.. شفاه الله وعافاه وأنقذه من هذه المحنة الشديدة».يذكر أن ياسر سامي أخرج مؤخرا مسلسل النهاية، من بطولة الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وسهر الصايغ، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.