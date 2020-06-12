رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عزيز العقاد: «السر» انطلاقتى الحقيقة فى التمثيل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:28 م
عزيز العقاد
عزيز العقاد
أمير محمد خالد
طباعة
قال صانع المحتوى عزيز العقاد، أن مسلسل السر يعد انطلاقته الحقيقة في التمثيل، مؤكدًا سعادته عن خوضه للتجربة مع كبار نجوم الدراما.

وكان «العقاد» قد انتهى من تصوير دوره في مسلسل «السر»، بطولة وفاء عامر، وحسين فهمي، ونضال الشافعي، ومايا نصري، ونور الكاديكي، ومنة جلال، وهشام المليجي، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تعمل محامية لها علاقة برجل أعمال وتكتشف سر كبير عنه، وتقع معه في العديد من الخلافات بسببه، فيحاول القضاء عليه بنفوذها وسلطاته حتى لا تفشي ذلك السر.

كما يستعد عزيز العقاد لإطلاق أولى أغانيه «مالك» وهي كلمات أمجد الشرقاوي، ومن ألحان خالد حلمي، ومن المزمع تصويرها فيديو كليب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة وابنتها وإصابة أطفالها الـ3 في حريق شقة بالوراق

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

تفاصيل علاج مصابي كورونا بالأفيجان وهيدروكسي كلوروكوين

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي