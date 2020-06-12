مصرع سيدة وابنتها وإصابة أطفالها الـ3 في حريق شقة بالوراق

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما وأصيب أطفالها الثلاثة، إثر اندلاع حريق التهم شقتها في منطقة الوراق بالجيزة.تلقت غرفة نجدة الجيزة بلاغا بنشوب حريق في شقة بشارع النقطة القديمة بالوراق، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بالشقة، وتمكنت ٤ سيارات إطفاء من السيطرة عليه وإخماده.وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي، وأسفر عن مصرع سيدة وطفلتها وإصابة ٣ أطفال، وتم نقلهم للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.