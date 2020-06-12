حملة تطهير لشوارع كفر سعد بدمياط (صور)

انطلقت حملة تطهير بقرية كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، فى إطار الحملات المستمرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.وجاءت الحملة تحت إشراف إيمان يوسف نائب رئيس مجلس مدينة كفر سعد، والمهندس حسن صبح خاطر نقيب الزراعين ووكيل الإدارة الزراعية بكفر سعد، وعزة القاضي مدير العلاقات العامة بمجلس المدينة، وبقيادة إبراهيم نصير رئيس مجلس المدينة بكفر سعد.كما شارك في الحملة المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وبحضور اللواء إبراهيم الحديدي مساعد مدير الأمن، والمأمور ياسر مكرم، ونائب المأمور مصباح القصبي، ورئيس المباحث محمد أبو العز.وتم تطهير شوارع كفر سعد وتعقيم المباني والمداخل الخاصة بالعقارات، خاصة مع ظهور عدة حالات مصابة على مدار الأسبوع الماضي بفيروس كورونا.