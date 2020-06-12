عضو «التنسيقية»: كل القوانين الدولية لا تسمح بإدارة منفردة لأي سد مشترك

قال محمد السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر على مدار الـ9 سنوات الماضية، في مفاوضاتها بشأن سد النهضة، احتكمت إلى العديد من الاتفاقيات مثل اتفاقية 29 الملزمة لكل الأطراف، واتفاقية 59 التي تحدد الإمكانيات والقدرات وكانت موقعة بين مصر والسودان، موضحا أن أي إخلال بتلك الاتفاقيات يعتبر إخلالا بالتعهدات الدولية.وأضاف السباعي، خلال الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل: "لكن في الفترة الأخيرة بعد الوصول تقريبًا إلى طريق مسدود تم الإعلان عنه مؤخرًا بسبب عدم القدرة على الوصول إلى توافق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تدخلت الإدارة الأمريكية، والبنك الدولي، لرعاية 6 جلسات تفاوضية وتوصلنا في فبراير الماضي إلى شبه توافق على كثير من النقاط".وتابع: "اتفقتنا في نهاية تلك الجلسات على صياغة مقترحات الدول الثلاث في وثيقة بتاريخ 21 فبراير الماضي، وبالفعل ذهبت مصر في الموعد المحدد ووقعت على الوثيقة بالأحرف الأولى، إلا أن إثيوبيا لم تحضر، وهو ما كان له مردود سيئ جدًا، ولم توقع أو تبدِ حتى رأيها في الوثيقة التي تم إعدادها".وتابع السباعي: "الآن نحن بصدد دعوة جديدة من الجانب السوداني، ومصر بالطبع تتبنى أي دعوة أو رسالة تستهدف الوصول إلى توافق يحقق المصالح المشتركة للجميع، وبالفعل جلسنا على مدار ثلاثة أيام، ونواصل غدا، إلا أن هناك خلافا على نقاط كثيرة، لأن إثيوبيا أتت تقريبا بمقترح جديد غير ما تم التوافق عليه مسبقًا وتراجعت عنه".